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Главу архангельского УФНС подозревают во взяточничестве

Задержан руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО) Сергей Родионов, сообщает ТАСС. В отношении него возбуждено дело по ст. 290 УК РФ («Покушение на получение взятки»), заявили агентству в СКР по Архангельской области и НАО.

По словам источника ТАСС, вопрос о мере пресечения подозреваемому, скорее всего, решится сегодня, 29 ноября. Другие детали дела пока не известны.

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