Ликсутов: таблички «Фотовидеофиксация» для обозначения камер в Москве не нужны

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов считает, что табличка «Фотовидеофиксация», используемая на дорогах для обозначения камер,— это «лишняя вещь, особенно в таких мегаполисах, как Москва, где есть много дорог в три-шесть полос в одном направлении». Об этом чиновник рассказал в интервью “Ъ”.

«Обнародование точных координат в интернете намного информативней и полезней, чем установка дополнительной таблички, которую 90% водителей даже не замечают,— заявил он.— Все это только лишние траты бюджетных средств. Таково мое мнение, мнение Центра организации дорожного движения и Московского автомобильно-дорожного института и тех экспертов, с которыми мы советовались по формированию этой позиции».

При этом Максим Ликсутов напомнил, что, согласно решению госсовета и президента РФ, все данные о камерах должны быть размещены в сети, и столичные власти это требование уже выполнили. По его словам, есть международный опыт больших городов в Европе и США, где «зачастую табличек нет или стоит всего одна табличка при выезде на дорогу с предупреждением об автоматическом контроле скорости».

Дискуссия об обозначении камер на дорогах ранее развернулась в правительстве, но окончательного решения на этот счет пока не принято.

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Интервью вице-мэра Москвы Максима Ликсутова читайте в материале “Ъ”.