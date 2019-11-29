Власти Москвы обещают восстановить продолжительность поездки на «Аэроэкспрессе» в течение двух лет

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в интервью “Ъ” объяснил, что продолжительность поездки на аэроэкспрессе от Белорусского вокзала до Шереметьево увеличили до 50 минут из-за запуска Московских центральных диаметров (МЦД). По словам вице-мэра, при построении графика движения поездов «пришлось искать баланс», потому что ускорение или сохранение того времени в пути, которое было раньше, приводило к тому, что «той парности тактового движения поездов на диаметре достичь было невозможно».

«Но у нас с ОАО РЖД есть второй этап развития Савеловского направления, который предусматривает строительство двух дополнительных путей от Савеловского вокзала до Лобни. И время, к которому привыкли пассажиры экспресса, будет обратно возвращено. К сожалению, это не может по объективным причинам произойти завтра. Потребуется, я думаю, около двух лет»,— заявил он.

Подробнее о проблемах МЦД в первые дни работы читайте в публикации “Ъ-FM”.

Интервью вице-мэра Москвы Максима Ликсутова читайте в материале “Ъ”.