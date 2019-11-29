Миллиардер из ОАЭ купил модный дом Roberto Cavalli

Председатель правления девелоперской компании из ОАЭ DAMAC Properties Хусейн Саджвани купил итальянский модный дом Roberto Cavalli, сообщает Bloomberg. Сделка была осуществлена через частную инвестиционную фирму бизнесмена Vision Investment. Сумма и другие условия сделки не приводятся.

Раньше Roberto Cavalli владела итальянская инвесткомпания Clessidra. Газета L’Unione Sarda сообщала, что сделка по продаже модного дома оценивалась в €160 млн.

Хусейн Саджвани занимает 962 место в рейтинге миллиардеров по версии Forbes. Его состояние оценивается в $1,9 млрд. Как уточняет Bloomberg, принадлежащая бизнесмену DAMAC Properties — ведущая строительная компания на Ближнем Востоке. Она была, в частности, разработчиком международного гольф-клуба президента США Дональда Трампа, который открыли в Дубае в феврале 2017 года.