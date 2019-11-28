Суд заочно арестовал экс-совладельца литовского банка по делу Магомедовых

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего делового партнера совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых, экс-совладельца литовского банка Snoras Давида Каплана. Ему вменяется три эпизода особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму более 5 млрд руб. и участие в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Также суд заочно арестовал бывшего директора Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) Мурмана Закарадзе.

По словам следователя, среди инкриминируемых Давиду Каплану эпизодов мошенничества — два хищения при строительстве железной дороги Кызыл-Курагино и одно при реконструкции аэропорта Храброво в Калининграде. Его роль не уточняется, однако, по мнению следователя, на свободе он может оказывать давление на свидетелей.

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Каплану меру пресечения в виде содержания под стражей заочно»,— сказала судья (цитата по ТАСС). Давид Каплан объявлен в международный розыск, он будет содержаться под стражей два месяца с момента задержания. По информации представителя защиты, экс-совладелец Snoras сейчас находится на лечении в Израиле.

Напомним, по данным “Ъ”, следствие считает, что в последние годы Давид Каплан являлся теневым финансистом братьев Магомедовых. При этом он никогда не являлся акционером группы «Сумма».

Подробности — в материале “Ъ” «Следы "Суммы" привели в Израиль».