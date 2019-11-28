Россияне переходят с депозитов на торги

Падающие ставки по депозитам заставляют россиян уходить на фондовый рынок. Число небогатых инвесторов с небольшими суммами вложений — до 100 тыс. руб. увеличивается. Их доля на фондовом рынке в этом году выросла в два раза — до 10%. Почему россияне интересуются акциями и облигациями? И какой доход может принести фондовый рынок? Разбирался Александр Рассохин.

Слухи о грядущем финансовом кризисе звучат все чаще. Поэтому, как только летом на банковском счете скопилась внушительная сумма, москвич Кирилл решил вложить деньги. Но куда? Депозиты? Ставки по вкладам давно не впечатляют, поэтому он и попробовал себя в роли инвестора на фондовом рынке: «Изначально я заходил туда, чтобы купить валюту, потому что там выгоднее курсы. Потом я понял, что это достаточно простой инструмент, и сейчас уже плотно мониторю новости, слежу за акциями, падением котировок. У вкладов куча ограничений: ты не можешь досрочно гасить, пополнять, при этом в одностороннем порядке могут еще и понизить ставки по вкладам. А здесь у тебя деньги лежат на счете, и ты ими свободно распоряжаешься».

Ставки по вкладам снижаются с 2018. К примеру, в этом году они упали с 7,5% до 6%. Центробанк взял курс на планомерное снижение ключевой ставки. Поэтому надеяться, что ситуация с депозитами изменится, не приходится. Постепенно повышается и финансовая грамотность. Как итог — страх перед акциями, облигациями и самой сутью торгов уходит, говорит президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган. На этом фоне активизируются и банки: многие из них предлагают открыть брокерский счет прямо в мобильном приложении. А «Тинькофф», например, дарит каждому новому инвестору одну акцию. Возможно, именно это позволило банку привлечь на фондовый рынок почти полмиллиона клиентов — это рекорд.

Следом идут ВТБ и Сбербанк. Набирает популярность среди россиян и индивидуальные инвестиционные счета. Этот инструмент позволяет не только заработать, но и получить налоговый вычет. Именно на ИИС приходится почти 40% от всех счетов физлиц. Ситуация начинает сдвигаться с мертвой точки, говорит независимый экономический эксперт Семен Новопрудский. Многие годы число инвесторов было неизменно — порядка 600 тыс. человек. «В последние год-полтора даже это количество прирастало ежемесячно на десятки или даже сотни тысяч, так как банки атакуют такими предложениям.

Кроме того, индивидуальные инвестиционные счета стали привычными — довольно массовый инструмент.

Также на финансовый рынок постепенно выходят молодые люди, которые вообще выросли в мире гаджетов, безналичных платежей»,— говорит Новопрудский.

Однако инвесторов в стране до сих пор мало — меньше 3,5 млн человек. А это немногим больше 2% населения. Для сравнения, в США акциями владеют 55% граждан. Некоторые аналитики надеются, что ситуация начнет меняться. Однако финансовый советник Наталья Смирнова настроена скептически. Очередной финансовый кризис, которым всех пугают, — это, конечно, идеальное время заходить на рынок. Но в такие моменты у людей обычно не так много средств. Другая проблема — это нестабильность российской экономики и законодательства. «Меняется пенсионная система, законодательство на фондовом рынке. Чтобы у нас все нормализовалось, нужно, чтобы хотя бы лет пять ничего не менялось в законодательстве и политике, не было экономической рецессии»,— полагает Смирнова.

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Российский рынок акций считается сейчас самым доходным. И это один из заманчивых стимулов для новоиспеченных инвесторов. Впрочем, в отличие от тех же банковских вкладов игра на фондовом рынке — история более рискованная.

Увеличивается на фондовом рынке и число крупных инвесторов. Их также не устраивает доходность депозитов, отмечают аналитики.