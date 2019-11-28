В Петербурге в 2020 году будут открыты около 8 тыс. коворкингов

В настоящее время на территории Петербурга работают более 40 гибких офисных пространств. В будущем году запланировано открытие около 8 тыс. кв. м гибких офисов — сервисных офисов, коворкингов и гибридных пространств, сообщают аналитики компании JLL.

В настоящее время этот сегмент офисной недвижимости в городе занимает только 0,7%. При этом в Москве на свободные офисы приходится 1% от всей офисной недвижимости столицы. Спрос на гибкие офисные пространства в Петербурге формируют фрилансеры и стартаперы. Большая часть помещений расположена в центре города, лидирует по числу таких офисов Центральный район.

Эксперты JLL считают, что спрос на гибкие офисы будет расти, в силу снижения вакантности в существующих офисных центрах при сохранении спроса со стороны арендаторов.

“Ъ-СПб” ранее писал, что за шесть лет представители IT-сектора стали одним из ключевых драйверов спроса на рынке офисной недвижимости Петербурга. такие компании арендуют крупные офисы, площадью более 1000 кв. м.