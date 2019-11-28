Полиция возбудила дело из-за сноса усадьбы XVIII века под Воронежем

Отдел МВД России по Рамонскому району Воронежской области возбудил уголовное дело по факту сноса объекта культурного наследия «Усадьбы Олениных» в селе Староживотиное, который датировался XVIII–XIX веками постройки (ч. 1 ст. 243 УК РФ). Фактически усадьба находилась в заброшенном состоянии, ее собственник неизвестен. Сообщение о разрушении охраняемого объекта поступило в областное правительство в конце октября, хотя сам снос, предположительно, произошел несколькими месяцами ранее.

По данным “Ъ”, к уничтожению усадьбы могла привести ошибка. Объект расположен в учебно-опытном лесхозе Воронежского государственного лесотехнического университета, который в конце августа—начале сентября решил снести поблизости несколько ветхих сараев. Не исключено, что водитель экскаватора принял заброшенную усадьбу за одну из построек, которую ему нужно было уничтожить. Впрочем, в самом вузе утверждают, что снос производился с помощью грузовика-металловоза, который не мог разломать кирпичное здание.

Подробнее о сносе усадьбы Олениных — в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Прах, Воронеж