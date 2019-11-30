«Постоянная игра со смертью в иные минуты волнует»

К многочисленным обязанностям, которые мне приходится в разное время исполнять, прибавилось еще одно: поручено организовать похороны погибших бойцов и командиров. В мое распоряжение выделена большая команда: взвод ПХО и дегазационный взвод, а также музыканты. Все это подразделения, которые сейчас никакой боевой задачи не выполняют.

Наша деятельность сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Прежде всего надо найти трупы павших. Для этого следом за колонной полка идет цепь бойцов, разыскивающих трупы в лесу. Это не всегда легко: выпавший ночью снег затрудняет поиски уже на следующее утро. К тому же приходится брести по колено в снегу. Далее, нужно отвезти трупы к месту похорон. Так как полк почти непрерывно продвигается вперед, для похорон выбираем места вынужденных остановок. Поэтому до поры до времени трупы везем с собой на повозках. А так как сбор жатвы обилен, число необходимых повозок все растет. На каждой повозке, прикрытой плащ-палаткой, положены один на другой замерзшие трупы людей, застывшие в разных позах, часто с обезображенными и искаженными лицами.

Очень нелегко опознать погибших. Мы вызываем старшин рот, но и они не всегда узнают изменившиеся после смерти лица товарищей. На одной из стоянок по списку был похоронен лейтенант Голенко. Каково же было мое удивление, когда среди погибших, разложенных для опознания, я обнаруживаю снова знакомое лицо этого лейтенанта: на предыдущей остановке под его именем похоронили, видимо, другого командира, к трупу которого по ошибке положили документы, найденные у Голенко.

Много хлопот доставляет изготовление гробов. Комиссар приказал приготовить для каждого убитого отдельный гроб. Хорошо еще, что наши колхозники быстро приноравливаются к любой работе. Однако для гробов нужно найти доски, гвозди. Следующее затруднение — рытье братской могилы. Кирками и лопатами с трудом удается вырыть в промерзшей земле широкую, но неглубокую яму. Из-под кирки летят искры, но грунт не поддается: скала. А в иных местах в яме собирается вода: здесь болото. И наконец ритуал похорон. Краткое слово произносит один из политруков. В первый раз это был старший политрук Баранов. Но на следующей остановке уже другому человеку пришлось произносить прощальную речь над телом самого Баранова. Со взводом, находившимся в боевом охранении, он шел впереди полка, и пуля противника попала ему в грудь.

Иногда на похоронах играет оркестр. Музыканты в новой роли гробовщиков не забывают о духовых инструментах и заботливо везут их с собой. Всегда похороны заканчиваются салютом. Обычно это залп винтовочных выстрелов. На одной остановке у места похорон стоит гаубичная батарея, и я договариваюсь с ее командиром об орудийном залпе. И когда гробы с телами бойцов спущены в могилу, раздается грохот трех гаубиц, одновременно выпустивших боевые снаряды по блиндажам врага.

Когда мы уходим от места похорон, на нем остается только невысокий продолговатый холм с врытой в землю деревянной дощечкой, на которой написаны имена похороненных. И по краям холма, как некий символ временного характера этих могил, вырытых на земле врага, непрочно и несимметрично вставлены три срубленных молодых елочки.