«Постоянная игра со смертью в иные минуты волнует»

80 лет назад, вскоре после начала Второй мировой, между СССР и Финляндией разгорелась собственная война, продлившаяся 105 дней. 30 ноября 1939 года советские войска получили приказ о наступлении. В течение последующих трех с половиной месяцев потери с обеих сторон превысили 150 тыс. человек. В распоряжении “Ъ” оказались не публиковавшиеся ранее воспоминания советского офицера, принимавшего участие в боевых действиях. Прокомментировать их корреспонденту “Ъ” Галине Дудиной согласился Владимир Барышников, профессор СПбГУ, доктор исторических наук, автор ряда монографий об истории Финляндии в годы Второй мировой войны.
Лазарь Борисович Валлер (1906–1970) родился и вырос в Москве, в конце 1920-х женился, в 1936 году родилась дочь. Сорок лет — с 1930 по 1970 год — проработал в системе Гострудсберкасс СССР, с 1943 года был заместителем начальника отдела вкладов. Кандидат экономических наук, автор многочисленных работ по сберегательному делу. Дочь Татьяна Дейч — ведущий научный сотрудник Центра российско-африканских отношений Института Африки РАН, доктор исторических наук.
Советско-финляндская война началась после нескольких раундов двусторонних переговоров в 1938 и 1939 годах, в ходе которых советская сторона добивалась заключения военно-политического союза и территориальных уступок со стороны Финляндии — главным образом для того, чтобы отодвинуть границу от Ленинграда. Переговоры остались безрезультатными. В августе 1939 года, когда они еще не были завершены, СССР заключил договор о ненападении с Германией: согласно секретному дополнительному протоколу к нему, Финляндия была отнесена к сфере интересов СССР. Осенью 1939 года СССР добился от Эстонии, Латвии и Литвы заключения «договоров о взаимопомощи», благодаря которым на территории этих стран могли быть размещены советские войска. С предложением о заключении аналогичного договора СССР обратился и к Финляндии, но финская сторона заявила о несовместимости такого соглашения со статусом нейтралитета. В начале ноября переговоры были прекращены. 26 ноября СССР заявил ноту протеста Финляндии в связи с обстрелом советской территории, который, по советской версии, вела финская сторона. 28 ноября был денонсирован советско-финляндский договор о ненападении, 30 ноября советские войска получили приказ о начале наступления. 12 марта 1940 года был подписан Московский мирный договор, по которому Финляндия уступала СССР 11% своей территории, включая город Выборг. 430 тыс. жителей Финляндии вынужденно покинули переданные Советскому Союзу районы. Формальная победа СССР обернулась для него большими потерями: более 126 тыс. человек были убиты или погибли от ран в санитарной эвакуации. Безвозвратные потери финской стороны составили 25,9 тыс. человек, еще 43,5 тыс. человек были ранены, около 1 тыс. человек попали в плен.
Война была короткая, но очень кровопролитная. Сразу после ее окончания о ней еще пытались много писать, воздавая дань памяти погибших. Тогда появилось много пропагандистской литературы, стали выходить мемуары участников, но началась и научно-исследовательская работа по изучению итогов войны. В частности, удалось подготовить несколько томов на базе архивных материалов, посвященных боевым действиям в ходе советско-финляндской войны на море, но тогда они были изданы лишь как ведомственное издание. Эту работу переиздали для широкого круга читателей только в наше время. Начавшаяся в 1940–1941 годах работа быстро закончилась. Практически сразу за «зимней войной» началась Великая Отечественная, и она, естественно, ее «затмила». Далее в СССР «зимнюю войну» уже реально никто не изучал. Это не приветствовалось, поскольку начали развиваться дружественные советско-финляндские отношения, а негативные стороны истории теперь не хотели ворошить. В советской историографии эта война превратилась в «вооруженный конфликт», такой же как, скажем, на реке Халхин-Голе или на озере Хасан. Только в конце ХХ века исследователи наконец постарались объективно взглянуть на советско-финляндскую войну 1939–1940 годов. Можно сказать, что своеобразным прорывом в изучении этой войны стало совместное издание в 1998 году работ финских и советских историков, которое было подготовлено с целью дать объективную оценку происшедшему. Книга «Зимняя война. Политическая история Финляндии» стала первой и пока единственной совместной исследовательской работой, посвященной различным сторонам истории «зимней войны». Любая крупица истории, связанная с этой темой, тем не менее представляет несомненный интерес.
Конечно, финский характер, стойкость сыграли свою роль. Мотивация была выше, чем у советских солдат: они защищали свои дома, свою страну. Кроме того, в отличие от других стран, которые в начале Второй мировой оказались между Германией и СССР и где у власти было авторитарное руководство правого толка, Финляндию перед Второй мировой возглавляло правительство, пользовавшееся широкой народной поддержкой. И солдаты защищали еще и свое общество, свой уклад, хотя и его можно было критиковать. При этом многие молодые люди, которых призвали в армию, привыкли к работе на природе, и ведение боевых действий в таких условиях не стало для них шоком. Наконец, негативное отношение к СССР подкреплялось слухами о том, как этнические финны подвергались репрессиям в конце 1930-х годов. Детали были неизвестны, но у кого-то пропадали жившие по ту сторону границы родственники, прекращалась переписка.