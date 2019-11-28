«Нынешняя Россия дружить не готова»

Иностранцы охладели к русскому языку — в Европе и Америке стали заметно меньше учить «великий и могучий». Зато к нему вырос интерес на Арабском Востоке и в Средней Азии. Таковы данные исследований экспертов Минобрнауки. Потенциал у русского языка на Западе есть за счет роста иммиграции из России. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает такой результат закономерным.

Доклад подготовлен Центром социологических исследований при Министерстве образования и науки. Выводы экспертов неутешительны. Если в начале 1990-х число изучавших русский составляло 74,6 млн человек, то к 2004 году таковых насчитывалось чуть больше 51 млн, а к 2018-му — 38 млн. Причем эти цифры приводятся с учетом стран бывшего СССР. А если без них, то количество желающих говорить по-русски снизилось за постсоветский период с 20 млн до чуть более миллиона человек. Интерес к русскому языку падает в Восточной Европе и на Балканах. Но зато вырос на Арабском Востоке, в Средней Азии — среди тех, кто собирается ехать на заработки. Еще можно сказать, что в Канаде, США, Новой Зеландии и Австралии число говорящих по-русски выросло. Однако вряд ли это можно считать успехом, потому что речь идет в основном о росте числа иммигрантов из России.

Цифры говорят сами за себя. В годы перестройки и реформ Россия представляла интерес как новая страна с новыми возможностями. Тоталитарный строй рухнул — давайте дружить и даже инвестировать друг в друга. Но, как говорится, шли годы. И вот сейчас Российская Федерация не враг, каким был СССР, но другом так и не стала. Теперь хорошо продаются образы русской мафии или коварный и расчетливый президент Петров с его желанием восстановить былое могущество, сериалы про захват Норвегии российским спецназом и так далее.

Зачем в такой ситуации учить русский язык? Только от противного — чтобы быть готовым к противостоянию со всеми этими силами.

Кто в этом виноват? Наверное, можно сказать: они нас не приняли, разбомбили Югославию, произошел надлом, разочарование, поэтому мы обиделись и стали такими, решили задираться и хулиганить. Реакция налицо: нынешняя Россия дружить не готова. Как может быть по-другому, если по телевизору говорят про радиоактивный пепел, в который мы можем превратить западных партнеров? А они, что, в ответ русский язык учить бросятся? Эксперты Минобрнауки констатировали то, что должно быть. Странно, что это еще как-то удивляет.

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Дальше будет только хуже, если, конечно, ничего не изменится. И не только у нас: у них, на Западе, тоже могут прийти такие силы, которые вполне одобряют нынешнюю Россию. Только вот есть ли в этом повод для радости? Большой вопрос. И тем не менее у русского языка есть немалые возможности за рубежом. Для этого нужно активнее воплощать в жизнь принцип «пора валить» — предпосылки к этому есть.