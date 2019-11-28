Ростовские полицейские обвиняются в хранении наркотиков и покушении на сбыт

Завершено расследование уголовного дела оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотических средств и участкового Ленинского района Ростова-на-Дону, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотиков, а также в превышении должностных полномочий, получении взятки и мошенничестве (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 286, ч. 5 ст. 290 , ч. 4 ст. 159 УК РФ). Их знакомому, 49-летнему ростовчанину предъявлено обвинение в пособничестве при превышении должностных полномочий (ст. 33, ст. 286 УК РФ), сообщает прокуратура Ростовской области.

По версии следствия, преступная группа была создана фигурантом, чье уголовное дело расследуется отдельно. Полицейские приобрели и хранили в кабинете ростовского отдела полиции №4 наркотические средства и психотропные вещества синтетического и растительного происхождения. Полицейские заставляли наркоманов делать «закладки» на подконтрольной им территории в центре города.

Кроме того, им инкриминируется вымогательство взяток на общую сумму свыше 800 тыс. руб. за то, чтобы не привлекать якобы пойманных на поднятии «закладок» к уголовной ответственности. Следователи регионального управления СКР утверждают, что полицейские силой «выбивали» признательные показания у двух молодых, вынуждая их сознаться в преступлении. В этом также участвовал их знакомый.

Обвинительное заключение по делу полицейских и их знакомого передано на рассмотрение в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону