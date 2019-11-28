В Сочи реконструируют набережную пляжа «Ривьера»

Фото: администрация Сочи

Архитекторы разработают единую концепцию благоустройства набережной пляжа «Ривьера» в олимпийской столице. Об этом сообщил первый вице-мэр Сочи Денис Юрковский. По его словам, там будет обустроена пляжная полоса и широкие пешеходные дорожки на подходе к ней. «Пляж “Ривьера” должен быть современным и в то же время сохранить свою историческую красоту. Ларькам, уродующим набережную, здесь не место», - подчеркнул господин Юрковский.

В настоящий момент власти изучают документацию на все капитальные строения, пристройки и разные конструкции, которые расположены на набережной. Все незаконные объекты планируют демонтировать. В настоящий момент работы по сносу самостроев уже идут, и проводят их сами собственники объектов. В перспективе планируется создать единую прогулочную зону между пляжами “Ривьера” и “Маяк” с пешеходным мостом через реку Сочи.

Ранее глава Сочи Алексей Копайгородский раскритиковал состояние «Ривьеры», в частности, он указал на неурегулированность земельных отношений, не оформленное в собственность имущество этого муниципального предприятия. «Копайгородский сказал, что все, что там делалось до него, нелегитимно, поэтому нужно проводить инвентаризацию, избавляться от самостроя, заниматься ревизией аттракционов и так далее», - комментирует Антон Чаблин, политолог, журналист и главный редактор портала «Акценты».

Как сообщал “Ъ-Кубань”, господин Копайгородский занял по итогам последних месяцев 12-ю строчку в рейтинге глав крупных российских городов.

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Василий Хитрых