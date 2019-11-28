Алексей Копайгородский и Евгений Первышов вошли в ТОП-25 рейтинга мэров

Глава Сочи Алексей Копайгородский занял 12-е место в рейтинге глав российских городов. Мэр Краснодара Евгений Первышов находится на 16-м месте ТОП-25. Исследованеип роведено Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ. Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, господин Первышов и уже бывший глава Сочи Анатолий Пахомов в «Национальном рейтинге» мэров за апрель-май 2019 года заняли 15-ую и 18-ую строчки соответственно. Таким образом, новый глава курортной столицы существенно продвинулся вверх ТОПа относительно своего предшественника, а глава кубанской столицы незначительно сдал назад. В январе-марта 2019 года, Евгений Первышов занимал 14 место, а господин Пахомов был 23-им.

По мнению политического консультанта, координатора KD Group Political Consulting (Сочи) Игоря Баранова, Алексей Копайгородский после своего назначения на этот пост в сентябре 2019 года сразу произвел полную ротацию верхушки муниципальной власти, чего ждали все жители курорта. В заслуги господина Копайгородского политолог ставит начало работ реконструкции центральной привокзальной площади Сочи, приведение в порядок жилищной инфраструктуры, соблюдение норм градостроительства, работа по присвоению зеленому массиву склона горы Бытха статуса особо охраняемой природной территории. Также в заслугу Алексею Копайгородскому ставится введение нового формата встреч с жителями города. «Из минусов нового главы города стоит отметить недовольство пассажиров муниципального транспорта поднятием цен на проезд в автобусах на 2 рубля до 28 рублей. В любом случае, деятельность градоначальника отличает большая открытость в сравнении с его предшественником Анатолием Пахомовым, учет мнения рядовых жителей, более оперативное реагирование на болевые точки города», - рассказал господин Баранов.

Политолог, журналист и главный редактор портала «Акценты» Антон Чаблин отмечает, что Алексея Копайгородского в регионе называют удачным выбором губернатора Кондратьева. «Копайгородский предстает перед общественностью в образе борца с коррупцией, своего рода ревизора. Сейчас он начал себя позиционировать как человека, который, засучив рукава, занялся решением застарелых проблем Сочи», - говорит эксперт. В то же время, Алексей Копайгородский, по словам господина Чаблина, поставил высокую планку общественных ожиданий, и люди будут оценивать его по тому, что он предъявит в начале следующего года. «Но непонятно, как он планирует реализовать все свои обещания. Очевидно, что неминуемым ответом его вызовам будет противодействие местных элит. За тем же Пахомовым стоит мощная подпитка старого чиновничества и силовиков», - говорит политолог.

С другой стороны, по мнению Антона Чаблина, к Сочи проявляется открытый федеральный интерес, и Копайгородский в этой связи представляется главой не просто города, а, по сути, города федерального значения, одна из основных задач которого — умение выстраивать отношения с различными элитами. «Надо полагать, что Копайгородский проявит способности функционера и не будет обострять отношения, что не очень получалось у его предшественника Пахомова», - резюмирует эксперт.

Отметим, что мэр Ставрополя Андрей Джатдоев занял в рейтинге 18 место, глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко – 24 место, мэр Майкопа Андрей Гетманов - 49-е место, мэр Севастополя Михаил Развожаев – 56 место, а глава Волгограда Виталий Лихачев – 84 место.

В тройке лидеров «Национального рейтинга» традиционно главы Москвы, Казани и Тюмени – Сергей Собянин, Ильсур Метшин и Руслан Кухарук.

Дмитрий Михеенко