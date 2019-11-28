ЕСПЧ коммуницировал жалобу фигуранта дела о попытке организации беспорядков в Ростове

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу фигуранта дела о попытке организации массовых беспорядков в Ростове Яна Сидорова, сообщает Amnesty International. Поводом для жалобы стал необоснованно долгий срок содержания под стражей до суда, превысивший установленный российским законодательством максимум 18 месяцев.

Напомним, Ян Сидоров был задержан вместе с Владиславом Мордасовым 5 ноября 2017 года у здания правительства Ростовской области, к которому вышли с плакатами «Верните землю ростовским погорельцам» и «Правительство в отставку». Следователи установили, что они вместе с еще одним фигурантом — Вячеславом Шашминым были участниками Telegram-чата «Революция 05/11/17 Ростов-на-Дону», в отношении задержанных возбудили уголовное дело. Как сообщал “Ъ” (/4116816), Ростовский областной суд в октябре осудил всех троих фигурантов за покушение на организацию массовых беспорядков и участие в них (ч. 3 ст. 30, ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ). Владислава Мордасова суд приговорил к шести годам и семи месяцам колонии строгого режима, Яна Сидорова — к шести годам и шести месяцам, Вячеслава Шашмина — к трем годам условно.

«П. 3 ст. 5 Европейской конвенции по правам человека "Право на свободу и личную неприкосновенность" гласит, что заключенные под стражу должны "незамедлительно доставляться к судье или к иному должностному лицу, наделенному, согласно закону, судебной властью" и имеют право "на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда"»,— говорится в сообщении.

Защита Яна Сидорова считает, что продление ему меры пресечения в виде заключения под стражу в период с 9 ноября 2018 года до 5 марта 2019 года было произвольным и не отвечало критерию «разумности».

ЕСПЧ дал России время до 19 февраля 2020 года, чтобы представить свои возражения на жалобу.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Революция в отдельно взятом чате».

Дарья Голякова, Ростов-на-Дону