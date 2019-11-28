Горсуд и районные суды Петербурга возвращаются к работе после проверок

Городской суд Петербурга и районные суды возвращаются к работе после проверки. Их работу днем прервало анонимное сообщение о заминировании. Оно оказалось ложным.

«Санкт-Петербургский городской суд проверен. Опасных предметов и взрывчатых веществ не найдено»,— сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

После проверки открылись Фрунзенский, Красногвардейский и Московский, Кировский, Пушкинский, Смольнинский, 1 Западный окружной военный и Санкт-Петербургский гарнизонный военный суды. В зданиях судов проверки также не выявили опасных предметов и взрывчатых веществ. Анонимное сообщение прервало заседание по делу о теракте в петербургском метро.