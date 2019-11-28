СКР проводит проверку по факту смерти не дождавшегося пересадки почки ребенка

По факту смерти годовалой девочки, которой требовалась трансплантация почки, проводится доследственная проверка, подтвердили “Ъ” в следственном управлении СКР по Волгоградской области. Ее должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, который на месяц приостанавливал работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.

По предварительным данным, у девочки было редкое заболевание. Ее направили лечиться в НМИЦ, где ребенка должен был прооперировать господин Каабак. В октябре его уволили из центра, но на этой неделе, после встречи с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, трансплантолог вернулся на работу в НМИЦ. Ожидавшая пересадки почки девочка была выписана из стационара и вчера, 27 ноября, умерла без необходимого ей гемодиализа.

Подробнее о смерти пациентки читайте в публикации “Ъ” «Не дождалась операции».

Марина Ковалева, Саратов