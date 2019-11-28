В «Роскосмосе» рассказали о существовавшей десятилетиями коррупции

Работу новой администрации «Роскосмоса» пытаются искусственно ассоциировать с проблемами, которые существовали при деятельности единственного подрядчика строительства космодрома Восточный Федерального агентства специального строительства (Спецстрой России), рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников. По его словам, за последний год более 15 уголовных дел возбуждено по фактам нарушений на предприятиях ракетно-космической отрасли.

«На предприятиях госкорпорации десятилетиями существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью,— сказал господин Мельников.— Во время строительства космодрома было похищено порядка 11 млрд руб. В суды передан ряд уголовных дел, по которым осуждены более 50 человек. Однако здесь мы основываемся на позиции, в том числе и пресс-секретаря президента РФ: неправильно ассоциировать хищения в "Роскосмосе" с работой Дмитрия Рогозина и нынешней администрацией».

По его словам, сейчас расследуются и другие уголовные дела по хищениям при строительных работах. Артем Мельников также отметил, что проблемы с невыплатами заработной платы сотрудникам корпорации, больше нет. Он также рассказал, что зарплата главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у главы NASA Джеймса Брайденстайна из-за доплат за доступ к секретной информации. Господин Мельников указал, что NASA занимается гражданскими проектами освоения космоса, а зарплата руководителей космической отрасли США, занимающихся боевой ядерной тематикой, «в 10–20 раз больше», чем в «Роскосмосе».

Ранее Генпрокуратура сообщила, что в 2018 году выявила хищение 1,6 млрд руб. в «Ростехе» и «Роскосмосе». Эти деньги были выделены на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не считают Дмитрия Рогозина ответственным за нарушения в «Роскосмосе».

Напомним, в марте 2019 Щербинский райсуд Москвы вынес приговор бывшему первому заместителю директора Спецстроя России Александру Загорулько. За взятки и махинации он проведет восемь лет в колонии строгого режима и выплатит штраф 10 млн руб.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Бывший замглавы Спецстроя признался на восемь лет».