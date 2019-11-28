Режиссер из Петербурга Марат Гацалов возглавит Пермский театр оперы и балета

Главным режиссером Пермского театра оперы и балета назначен Марат Гацалов, долгое время работавший в Петербурге. К своим обязанностям на новом месте он приступит с 1 декабря, сообщает официальный сайт театра из Перми.

Марат Гацалов родился в 1978 году в городе Кириши Ленинградской области. После окончания ВГИКа и режиссерского факультета РАТИ работал в «Школе современной пьесы», Московском театре им. Вл. Маяковского, Прокопьевском драматическом театре. В 2013—2016 годах господин Гацалов руководил Новой сценой Александринского театра в Петербурге. Является обладателем Национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Лучшая работа режиссера» за спектакль «Август: графство Осейдж». В 2017 году совместно с дирижером Валерием Гергиевым поставил в Мариинском театре музыкальную драму «Саломея» Иоганна Штрауса.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в обратном направлении — из Перми в Петербург — со скандалом перебрался бывший худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис, неоднократно критиковавший местные власти за невыполнение взятых на себя обязательств по развитию театра в Перми.