Неравнодушные сердца

Красноярские волонтеры делают добрые дела вне зависимости от времени года и географии

С невероятным успехом прошел по стране Год волонтера. Сотни городов и поселков, тысячи значимых инициатив, миллионы добрых дел и новых участников движения. Но главным результатом должен был стать заряд энергии, который еще долгие годы будет привлекать в ряды волонтеров все больше новых рекрутов, подпитывать готовность помогать нуждающимся в поддержке. В Красноярском крае движение действительно начало шириться и развиваться. Что, впрочем, неудивительно, ведь фундамент для этого создавался социально ориентированными компаниям, работающими в регионе уже много лет.

Связанные добрым делом

Четкую и емкую формулировку волонтерского движения дал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко: «У добра нет каникул, ограничений по возрасту, нет политических или территориальных границ. Для людей, которые хотят творить свою судьбу и судьбу своей страны, менять окружающий мир, делать добро, делают это добро и щедро делятся им с другими, никаких границ нет и не может быть», – заявил он на открытии Международного форума волонтеров в прошлом году.

Лучшая иллюстрация его слов: на первом Международном форуме добровольцев в Москве собралось более 15 тыс. человек со всех регионов России и 120 зарубежных стран – все они волонтеры, участники значимых социальных проектов.

В начале 2018 года насчитывалось от 5 до 7 млн добровольцев, 15 % взрослого населения подтверждали свое участие в волонтерской деятельности. Импульс, данный Годом волонтерства, зажег сердца огромного количества людей. По оценкам фонда «Общественное мнение», количество активных добровольцев удвоилось и достигло 14 млн волонтеров.

Красноярский край – один из лидеров движения добровольцев. Во всем регионе насчитывается свыше 150 тыс. волонтеров. Для них это уже давно образ жизни: они учат оказывать первую помощь, помогают пожилым людям, инвалидам и детям-сиротам, заботятся о бездомных животных. Добровольческие агентства есть практически в каждом районе края, их уже больше полусотни. Среди последних больших проектов, осуществить которые невозможно было бы на том высоком уровне, который отмечали гости и участники события, – XXIX Всемирная зимняя универсиада, проходившая в Красноярске в марте нынешнего года.

«Лучшую оценку работе волонтера дают люди, которым мы помогаем. Нам удалось доказать за последний год, что волонтер и доброволец – это не решение проблем конкретной организации с точки зрения кадров и затыкания дыр. Это люди, готовые помогать. Современные волонтеры – это не только подростки. В организации концертов и праздников, спортивных и других событий помогают и вполне состоявшиеся красноярцы. В добровольцы записываются и крупные предприятия края, и каждый – ради одного лишь человеческого спасибо», – отмечает губернатор Красноярского края Александр Усс.

Все свои

Всего по итогам Года волонтера в Красноярском крае было отмечено 120 человек – школьники, студенты, «серебряные волонтеры», активисты благотворительных организаций, спасатели.

Среди наиболее ярких инициатив, засветившихся на федеральном уровне, – проект «Час заботы», разработанный советом молодежи Назаровского угольного разреза СУЭК. Он даже вошел в шорт-лист национальной премии за вклад в развитие корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел». Руководителя совета молодежи предприятия Лилию Ефанову лично наградил благодарственным письмом за активное участие в добровольческой деятельности на территории региона губернатор Красноярского края.

Проект «Час заботы» оказался крайне насыщен на события в 2018 году. Волонтеры поздравляли пожилых людей с юбилейными датами, помогали нуждающимся в быту, проводили многочисленные акции по благоустройству города. Ребята признаются, что до сих пор не могут поверить, что успели столько сделать. Особо запомнились праздничные концерты в Назаровском районном доме ветеранов. В День пожилого человека пришли с гармонистом. «Какие были песни и душевные разговоры за чашкой чая!» – вспоминают участники. Накануне рождественских праздников совет молодежи подарил одиноким пожилым людям настоящее новогоднее чудо: горняки в костюмах Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей поздравили ветеранов и передали им поздравительные открытки, сделанные детьми сотрудников Назаровского разреза.

Мероприятий было множество, и не только в Назарово. Все шахтерские города Красноярского края активно включились в эстафету добрых дел. На протяжении всего Года добровольца сотрудники СУЭК помогали одиноким пожилым людям, малообеспеченным семьям, проводили праздники в больницах, социальных центрах, экологические уроки в детских садах и школах, высаживали деревья и благоустраивали места отдыха горожан.

Активными помощниками угольщиков были ребята из трудовых отрядов компании и учащиеся профильных классов. Невероятно, но в благотворительных акциях СУЭК в 2018 году приняли участие свыше пяти тысяч человек.

Продолжились они в шахтерских городах и в нынешнем году. «При поддержке СУЭК на территории Шарыпово уже 15 лет действуют школьные трудовые отряды компании. Во многом благодаря им в 2019 году в городе удалось провести на высоком уровне спартакиаду для инвалидов и людей с ограниченными физическими возможностями. Каждой команде требовалось особое внимание. Тут без волонтеров было не обойтись. Бойцы отрядов СУЭК в нынешнем году в Шарыпово были задействованы также в программе перехода на цифровое вещание. Они оказывали посильную помощь пенсионерам и ветеранам в переключении телевизоров на новый формат – настраивали вещательные программы, показывали возможности новой технологии. Они большие молодцы», – подчеркивает начальник отдела спорта и молодежной политики администрации города Шарыпово Людмила Когданина.

Кстати, с легкой руки школьников-волонтеров в Шарыпово появилась новая достопримечательность. Горожане часто жалуются на серые облезлые стены и заборы. Один из таких объектов располагался рядом со стадионом «Энергия». Трудотрядовцы организовали конкурс с ярким названием «Битва художников». Творческим коллективам предлагалось придумать образы, связанные с шахтерским трудом и видами Шарыпово. Получился настоящий значимый арт-объект, который привлекает гостей и радует жителей города.

Не остались в стороне и «серебряные волонтеры». «Мы хорошо знаем наших ветеранов, тех, кто стоял у истоков создания мощных угольных разрезов края, понимаем, чем они живут, – рассказывает председатель совета ветеранов Бородинского разреза Галина Анцова. – Приходим без особых церемоний, знаем, что нам всегда будут рады. Помочь собрать листву осенью во дворе, по дому убраться, уголь разгрузить на зиму. И нам всем вместе несложно, и человеку приятно, пообщаться есть с кем за булочками и пирожками. Городу помогаем, каждый год приводим в порядок Аллею Славы, хранящую память о наших героических земляках. И молодежь к нам присоединяется – хорошие ребята из трудовых отрядов и классов СУЭК».

Вместе с учащимися из шахтерских классов «серебряные волонтеры» из Бородино в нынешнем году обустраивали после ремонта Центральную городскую библиотеку. Ее книжный фонд составляет 100 тыс. томов, и вернуть их на полки после масштабной модернизации книгохранилища помогли «серебряные волонтеры». Все лучше, чем сидеть дома и смотреть телевизор целыми днями, говорят ветераны. Еще силы и энергия есть, почему не направить их на доброе дело?

Усилить импульс

Успехи волонтеров из шахтерских городов края оценивают на самом высоком уровне. Сразу 20 проектов добровольцев СУЭК были включены в федеральный план Года волонтера. Неудивительно, что представители компании были приглашены в Совет по развитию добровольчества, который был сформирован по поручению президента России.

Можно не сомневаться – импульс, полученный волонтерским движением в регионе, будет только нарастать. По крайней мере в СУЭК это получилось, как показал 2019 год. Так, на конкурс волонтерских инициатив «Доброволец России» в 2018 году жители края представили 304 проекта, а в нынешнем – более 420. Многие из них шли от шахтерских городов.

Угольщики продолжали и в нынешнем году вдохновлять своим примером жителей региона на участие в добрых делах. Летом сотрудники предприятий СУЭК в составе добровольческого десанта Общероссийского народного фронта восстанавливали поселок Вознесенский Нижнеудинского района Иркутской области, серьезно пострадавший от наводнения. Нужна была помощь в разборе завалов, восстановлении разрушенной инфраструктуры и домов.

Волонтеры СУЭК были задействованы в проведении важнейшего для региона события – Зимней универсиады. Работали на самых разных участках – от технического обеспечения до судейства отдельных соревнований. Кстати, руководитель фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» в Красноярском крае Марина Смирнова уже предложила руководству территории использовать полученный во время Всемирных студенческих игр опыт событийного волонтерства при подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы. «У нас есть сплоченная команда, энергичная, со свежими идеями. Все эти качества бесценны при подготовке к важнейшей дате в истории нашей страны», – подчеркнула она.