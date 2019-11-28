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Фото: Getty Images

Шопинг-марафон «Черная пятница» набирает обороты

Несмотря на то, что согласно исследованию «Битрикс24» больше половины россиян не верят в реальность скидок во время ежегодной «черной пятницы», все больше ритейлеров присоединяются к акции. Растет и процент готовых откликнуться на горячие шоппинг-предложения: 70% против 67% в прошлом. О сейлах также объявляют авиакомпании, отели, онлайн-игры, фуд-ритейл.

В «Черной пятнице» участвуют такие крупные игроки, как ЦУМ и ДЛТ. С 28 ноября по 1 декабря их клиенты получат скидку 20% на вторую вещь и скидку 30% на третью вещь. В акции участвуют все категории одежды, обуви, аксессуаров, а также косметика, оптика, фарфор. Примечательно, что акция распространяется и на интернет-магазин ЦУМа.

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