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Fitch Ratings повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ до «BB-» со «Стабильным» прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до "ВВ-" с "B+", прогноз «Стабильный». Рейтинг устойчивости повышен до "bb-".

Как отмечается в релизе агентства, повышение долгосрочного рейтинга обусловлено улучшением качества активов Банка, ростом его капитализации, стабильным профилем финансирования и высоким уровнем ликвидности.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ–» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 ноября 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 566 банкоматов, 526 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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