Оратория, посвященная Че Геваре, прозвучит в Екатеринбурге

Пятый международный музыкальный фестиваль «Евразия» пройдет в Свердловской филармонии с 29 ноября по 6 декабря. Участниками фестиваля станут известнейшие музыканты России, Франции, Германии, Великобритании, Грузии; музыкальный диапазон – от XII века до наших дней. Гостей «Евразии» ждут грузинские песнопения, музыка барокко, выступление фортепианного дуэта с видеоинсталляцией и премьерное исполнение уникальных произведений.



Откроется «Евразия» российской премьерой скандальной оратории Ханса Вернера Хенце «Плот «Медузы». Посвященное Че Геваре, сочинение сразу обрело политический контекст. Его премьера в 1968 году превратилось в политическую демонстрацию, после чего на несколько лет произведение было запрещено в Европе. Для исполнения оратории Уральский филармонический оркестр будет усилен редкими музыкальными инструментами, которые привезли из Германии: гобой д’амур, гекельфон, кларнет контральто, басовая труба и вагнеровская туба. Их партии на премьере исполнят артисты Бохумского симфонического и Дортмундского филармонического оркестров.

Еще один уникальный электроакустический музыкальный инструмент Волны Мартено привезут из Франции для исполнения «Турангалила-симфонии» Оливье Мессиана. Партию фортепиано исполнит выдающийся французский пианист, ученик Мессиана Пьер-Лоран Эмар. Чтобы все участники концерта смогли разместиться на сцене, будут демонтированы зрительные места трех рядов и сооружен подиум.

Значимая премьера ждет Екатеринбург 3 декабря – «Пять песен на стихи Пабло Неруды» американского композитора Питера Либерсона. В этом же концерте прозвучат и два сочинения знаменитого французского композитора Оливье Мессиана, одно из которых, «Песни любви и смерти» стало темой фестиваля-2019.

В рамках офф-программы фестиваля «Евразия» состоится «битва художников» - молодые художники Екатеринбурга анонимно выставят свои работы на тему «Песни любви и смерти», а зрители смогут проголосовать за понравившуюся картину и выбрать победителя. Впервые в рамках деловой программы фестиваля состоится международный симпозиум с участием руководителей крупных европейских и азиатских концертных агентств, интендантов известных концертных залов, продюсеров, импресарио. Тема симпозиума – «Знакомство с мировым опытом функционирования и организации деятельности крупных филармонических концертных залов».