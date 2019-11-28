УАЗ «Пикап» получит «автомат» в 2020 году

УАЗ представит модель «Пикап» с автоматической коробкой передач в 2020 году, сообщает «Автостат».

По данным издания, модификация появится в апреле следующего года. Автомобиль получит тот же 150-сильный бензиновый мотор модернизированного семейства ZMZ Pro и ту же 6-ступенчатую автоматическую коробку передач Punch Powertrain, что и представленный в 2019 году внедорожник УАЗ Patriot.

В настоящее время стоимость «Пикапа» начинается с 840 тыс. руб., тогда как Patriot с «автоматом» стоит от 1 млн руб.