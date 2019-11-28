Фонд развития промышленности выделит 171,5 млн рублей на высокотехнологичные производства в Петербурге

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга, возглавляемого вице-губернатором Евгением Елиным, одобрил выделение займов предприятиям на сумму 171,5 млн рублей на создание высокотехнологичных производств. Они будут предоставлены сроком на пять лет, сообщили в пресс-службе Смольного.

В частности, 149,4 млн руб. в качестве займа получит Станкозавод ТБС. Средства направят на организацию производственного подразделения по выпуску шарико-винтовых пар.

Второй заем — в размере 22,1 млн руб. — будет предоставлен ООО «Элеста» для приобретения оборудования в целях увеличения производственной мощности по разработке и производству систем безопасности.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что петербургский региональный Фонд развития промышленности также выделил около 100 млн руб. на приобретение нового оборудования для предприятий ОАО «Завод Магнетон» и АО «Научно-исследовательский институт точной механики» (НИИ ТМ).

Всего за время работы ФРП Петербурга выделил городским предприятиям займов на общую сумму более 2,03 млрд руб.