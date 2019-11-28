28 ноября, четверг
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AC Schnitzer доработало BMW Z4

Тюнинг-ателье AC Schnitzer представило новый проект на базе родстера BMW Z4 последнего поколения.

За основу был взят автомобиль в версии M40i, мощность 3-литрового двигателя которого была увеличена с 340 до 400 л.с. В ближайшее время также компания представит программу тюнинга родстеров в исполнении 20i и 30i.

Автомобиль оснастили спортивной выхлопной системой, заниженной подвеской, фирменными 20-дюймовыми колесными дисками, доступными в нескольких вариантах дизайна, а также аэродинамическим обвесом.

В салоне спорткара появились новые спортивные аксессуары и алюминиевые накладки на педали.

Напомним, ранее в AC Schnitzer показали программу доработки купе Toyota Supra, которое технически унифицировано с новым BMW Z4.

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