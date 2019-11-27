AC Schnitzer доработало купе Toyota Supra

Тюнинг-ателье AC Schnitzer, специализирующееся на доработке автомобилей BMW, представило новый проект на базе Toyota Supra.

Японское купе, которое технически унифицировано с новым поколением родстера BMW Z4, получило программу доработки 3-литрового двигателя, которая увеличила мощность агрегата с 340 до 400 л.с.

Автомобиль оснастили спортивной выхлопной системой, заниженной на 25 мм подвеской, фирменными 20-дюймовыми колесными дисками, доступными в нескольких вариантах дизайна, а также аэродинамическим обвесом.

В салоне спорткара появились новые спортивные аксессуары и алюминиевые накладки на педали.

Напомним, родстер BMW Z4, на платформе которого построено японское купе, на российском рынке стоит от 3,1 млн руб., а модификация с таким же двигателем, как на Toyota Supra для России — от 4,7 млн руб. Само японское купе с 300-сильным рядным 6-цилиндровым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач оценивается в 5,5 млн руб.