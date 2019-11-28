Ретроавтомобили получат паспорта

Для ретроавтомобилей в России утвердили ГОСТ. Он заработает с марта 2020 года, пишет РБК. По новым правилам классические и старинные автомобили смогут получить специальный статус после того, как пройдут экспертизу. Для нее разработали критерии, которые, в частности, учитывают состояние машины и наличие оригинальных деталей. По итогам проверки авто выдадут паспорт классического транспортного средства, если только он не наберет больше 100 штрафных очков из-за отклонений.

Этот ГОСТ приводит российское законодательство о старинных автомобилях в соответствие с мировым, говорит председатель ралли-клуба классических автомобилей Станислав Соловьев: «Коллекционеры должны показать машину комиссии, которая подтвердит ее аутентичность. Из всей массы автомобилей выберут ту, которая полностью соответствуют техническим требованиям на период выпуска. Во всем мире действует аналогичная система. Просто сейчас в России перевести в законодательное русло. У нас была проблема с прохождением ТО, но сейчас ее тоже решили: если машина 1952 года, мы проходим по техрегламентам 50-ых годов».

Но у новых требований есть и противники: критикуют, в частности, компетентность экспертов, которые будут проверять машины на соответствие эпохе. А коллекционер классических автомобилей Дмитрий Ломаков убежден, что в целом введение ГОСТа — лишняя мера: «Нам все время говорят, что в Германии у старинных автомобилей с желтыми номерами отдельные паспорта, хотя немцы мне рассказывали, что они не нужны. Достаточно было прописать все льготы для старинных машин в законодательстве и все. Все это утяжеляет процесс, и, соответственно, в любом бумажном потоке появляется бюрократия, которая хочет кушать. Законодатели должны были внести в регламент, что, например, на машины старше определенного возраста правила не распространяются. То же самое должно быть в основных законодательных актах, что технические осмотры на автомобили старше 50 лет не распространяются, что транспортный налог за машины старше 70 лет не платят, потому что они практически не ездят — у них нулевой пробег. У моих 200 мотоциклов и автомобилей пробег — 3 тыс. км в год, и то я каждый день езжу на 24-ой “Волге”. И так у всех: 99% авто стоит просто для удовольствия хозяина».

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Сколько в России старинных автомобилей, точно неизвестно. ГИБДД не ведет статистику по машинам старше 30 лет. Но европейский рынок ретроавто оценивают в более чем €80 млрд.

Глеб Силко