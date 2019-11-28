«ИКС Холдинг» вышел на рынок Казахстана

«ИКС Холдинг» Антона Черепенникова и казахстанские CyberSystems и CyberGate создали в Казахстане совместное предприятие. Презентацию предприятия провели на конференции «BIG DATA в Казахстане: Новые горизонты», который прошел в Нур-Султане 28 ноября.

«Главной задачей центрального офиса ICS Holding Qazaqstan станет разработка и локализация продуктов компаний холдинга, создание отечественного центра компетенций, а также сети филиалов в основных промышленных центрах Республики Казахстан. В первой половине 2020 года мы планируем открыть офис в Алматы. Обсуждается возможность представительства в Атырау»,— приводит пресс-служба слова директора ICS Holding Qazaqstan Данияра Тойчибекова.

Напомним, ранее компания Yadro, входящая в «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова, получила контроль в отечественном стартапе по созданию микропроцессорных ядер Syntacore.

Подробнее о сделке читайте в материале “Ъ” «Yadro толкают к импортозамещению».