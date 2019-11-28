Росатом признал перевалку радиоактивных «урановых хвостов» через Петербург и Усть-Лугу

Госкорпорация «Росатом» официально признала факт перевозки радиоактивных материалов (так называемых «урановых хвостов») через порт Санкт-Петербург и через порт Усть-Луга. Об этом со ссылкой на ответ заместителя генерального директора блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилла Комарова на соответствующий запрос в соцсети Facebook сообщил депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

Как отмечается в комментарии представителя Росатома, иностранные «урановые хвосты» являются «ценным материалом, который используется при производстве ядерного топлива для АЭС, осуществляющих выработку электроэнергии и тепла для населения и промышленности». По словам господина Комарова, они не относятся к радиоактивным отходам, поскольку подлежат дальнейшему использованию в качестве сырьевого материала для производства урановой продукции, продаваемой на экспорт.

При этом в Росатоме особо подчеркнули, что транспортировка урановой продукции осуществляется в соответствии со всеми международными и российскими требованиями и для населения и окружающей среды она абсолютно безопасна.

Напомним, что судно «Михаил Дудин» с 600 тоннами «урановых хвостов» подошло к Петербургу 19 ноября. Утром в четверг, 28 ноября, началась его разгрузка. По информации экологов, радиоактивные материалы будут отправлены через Автово на электрохимический завод в Красноярский край, где действует единственная в стране установка по переработке ОГФУ. В то же время активисты «Гринписа» ранее сообщали о том, что зафиксировали неподалеку от ввезенных контейнеров превышение радиационного фона.

Подробнее о транспортировке «урановых хвостов» на территорию России и о позиции «Гринпис» — в материале «Ъ».