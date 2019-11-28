Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как сократилось количество предлагаемых лотов в центре столицы и как при этом выросли цены на недвижимость.

Почти вдвое сократилось количество предложений на дорогие новостройки внутри Садового кольца в Москве. Брокеры говорят, что на рынке обозначились признаки дефицита. Еще в третьем квартале стройка велась на 21-й площадке. Из них в реализации осталось только шесть, посчитали эксперты компании Insigma. При этом количество предлагаемых лотов в продолжающих строительство проектах сократилось на четверть — с 240 квартир и апартаментов до 180.

Новые объекты лишь отчасти восполнили убыль. На рынок выведено только семь проектов жилых кварталов и отдельно стоящих домов, общий объем предложения в которых сегодня насчитывает 170 квартир и апартаментов. Таким образом, на текущий момент в продаже находится около 350 лотов, распределенных по 13 адресам. А в семи из этих проектов количество лотов в экспозиции и вовсе не превышает 15 единиц.

Недвижимость, остающаяся еще в продаже, значительно подросла в цене. Средний бюджет за год вырос на 35% — со 107 до 144 млн руб. А стоимость за квадратный метр поднялась с 900 тыс. до 1,1 млн руб. То есть нижний порог входа на рынок эксклюзивного жилья в границах Садового кольца, на Арбате или Таганке, к примеру, теперь составляет 25 млн руб. Максимальный же показатель зафиксирован в Хамовниках — почти 1,5 млрд.

Эксперты в данной ситуации говорят, что настоящий дефицит новой высокобюджетной недвижимости в центре столицы почти неизбежен. Ведь участки, пригодные для будущего строительства, единичны, а редевелопмент исторических объектов и промзон требует сложных и длительных согласований, и его реализация более продолжительна.