Пошумим зря

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает об AirPods Pro.

Больше $1 млрд составит рынок наушников с шумоподавлением к концу этого года. Такими цифрами делится MarketWatch. Согласно этому же прогнозу, в ближайшие пять лет рынок заметно вырастет — в полтора раза. Какая часть этих денег будет за беспроводными внутриканальными версиями, не сообщается. Но мне кажется, что очень заметная, во многом благодаря новым наушникам Apple. Дело не только в том, что модель AirPods Pro будет популярна сама по себе, как ее предшественник. Рынок увидит подражателей всех степеней смелости и бюджета — от банального копирования внешности до попыток приблизиться к технологическим решениям. В общем, поле деятельности широкое, да и стремиться есть куда. Попробую быстро описать ощущения после тестирования наушников.

Кейс с функцией беспроводной зарядки так же приятен и помещается везде, где нужно, но при этом стал чуть шире. Это обусловлено формой самих наушников — они глубже проникают в ухо. И так называемая «ложноножка» с элементами управления стала короче. Кстати, дизайн обычных AirPods мне до сих пор нравится больше. А вот с практической точки зрения внтуриканальная версия с силиконовыми затычками выигрывает. Шумоподавление — серьезный аргумент. Самое жесткое испытание, выпавшее на долю модели Pro,— метро. С прискорбием должен сообщить, что тогда в столичной подземке погиб как минимум один скептик. Способность «затычек» мягко и уверенно справляться с шумом меня поразила. Конечно, грохот в диапазоне 75-95 дБ полностью не растворялся, но совсем не вызывал дискомфорта. Самое главное, музыка или подкасты не требовали увеличения громкости. Никакого фокуса или трюкачества— Apple просто проработала техническую сторону вопроса. Пара микрофонов на каждом наушнике двести раз в секунду анализирует внешний шум и остаточный в ушном канале и компенсирует их обратной звуковой волной той же амплитуды.

Эти же два микрофона позволили реализовать уникальную настройку: пользователь может с помощью теста длиной в несколько секунд понять, достаточно ли плотно прилегают силиконовые затычки, и какую именно надо поменять для лучшего эффекта. У меня, например, правое ухо оказалось больше. При этом сами силиконовые элементы тоже имеют особую конструкцию и меняются гораздо удобнее аналогов. Инженеры Apple не забыли и про выравнивание давления, сделав крохотную вентиляцию в AirPods Pro. Эффекта заложенности или ваты в ушах нет. Для случаев, когда нужно и шум минимизировать, и услышать что-то важное в окружающей обстановке, разработчики добавили режим «Прозрачность».