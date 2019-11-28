Twitter не будет удалять старые профили из-за аккаунтов умерших

Сервис микроблогов Twitter объявил, что не будет удалять учетные записи пользователей, пока не придумает способа увековечить память ушедших из жизни людей.
Вчера Twitter объявил, что будет удалять аккаунты пользователей, в которые они не заходили свыше полугода. Предполагалось, что владельцам профилей будут направляться сообщения по e-mail, в которых их будут предупреждать о скором удалении аккаунта. Для того чтобы сохранить профиль, необходимо будет зайти в него.
По сообщению Twitter, частично такая политика внедрялась для того, чтобы люди чаще заходили в профиль и совершали активные действия.
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