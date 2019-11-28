Градозащитники выиграли суд о незаконном «омоложении» исторического дома на Петроградской стороне

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по административному исковому заявлению градозащитников Татьяны Борисовой, Бориса Вишневского (депутат петербургского Заксобрания), Анны Капитоновой, Александра Кононова, Николая Лаврентьева, Людмилы Семыкиной и Павла Шапчица к филиалу ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Петербургу, а также к региональному Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Иск касался исправления реестровой ошибки и фактического искажения даты постройки исторического дома на улице Красного Курсанта, 12, лит.А, подготовленного к сносу.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, было установлено, что филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» в августе 2015 года осуществил кадастровый учет изменений сведений о здании. При этом была исправлена кадастровая ошибка о годе завершения строительства объекта с «до 1917 г.» на «1938 г.». Истцы полагали, что указанное действие по исправлению кадастровой ошибки является незаконным, поскольку здание было построено до 1917 года, а в 1938 году лишь прошло капитальный ремонт.

Суд согласился с позицией истцов, признав произведенный кадастровый учет незаконным. Управление обязали его отменить.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что суд в Петербурге признал законным снос исторического флигеля Шуваловского дворца на набережной реки Фонтанки, против чего также протестовали градозащитники.