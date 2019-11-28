Суд признал законным снос флигеля Шуваловского дворца

Городской суд Санкт-Петербурга подтвердил законность согласования проекта приспособления под музейно-выставочный комплекс Дворца Нарышкина Д.П. (Шуваловой С.Л.) на набережной реки Фонтанки, 21, лит. А, а также распоряжения КГИОП об утверждении предмета охраны памятника. Апелляционная жалоба градозащитников, требовавших отменить это распоряжение, была отклонена, сообщили в комитете.

Напомним, что представленными архитектурными решениями предусматривается, в частности, демонтаж аварийных конструкций Западного хозяйственного флигеля Шуваловского дворца. Законность выполнения этих работ и оспаривали заявители.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что работы проводятся в рамках проекта расширения Музея Фаберже по заказу НКО «Культурно-исторический Фонд "Связь времен"» . Согласно заключенному со Смольным договору, за четыре года инвестор должен будет приспособить здание под музейно-выставочный комплекс.