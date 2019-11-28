Правительство утвердило обновленные правила работы приютов для животных

Методические указания по организации деятельности приютов для животных утверждены постановлением правительства, сообщает Минприроды. Документом вводятся требования к помещениям, где содержатся животные и устанавливается порядок их приема.
Новые указания закрепляют размеры вольеров, клеток, уровни температуры, влажности, освещенности, требования по вентиляции и другое. Постановление также устанавливает правила обращения с животными. «Документом зафиксировано предельное количество содержащихся в приютах животных и закреплен порядок посещения приютов добровольцами и людьми, потерявшими питомца»,— говорится в сообщении Минприроды.
Документ доработали с учетом замечаний регионов. По новым нормам муниципалитеты должны установить свои нормативные акты в зависимости от климата и наличия необходимой инфраструктуры.
В сентябре правительство утвердило методические указания по обращению с животными без владельцев. Теперь безнадзорных зверей необходимо отлавливать так, чтобы это не привело к увечьям, травмам или гибели.
Подробнее о правилах отлова — в материале “Ъ” «Правила хорошего отлова».
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