Правительство утвердило обновленные правила работы приютов для животных

Методические указания по организации деятельности приютов для животных утверждены постановлением правительства, сообщает Минприроды. Документом вводятся требования к помещениям, где содержатся животные и устанавливается порядок их приема.

Новые указания закрепляют размеры вольеров, клеток, уровни температуры, влажности, освещенности, требования по вентиляции и другое. Постановление также устанавливает правила обращения с животными. «Документом зафиксировано предельное количество содержащихся в приютах животных и закреплен порядок посещения приютов добровольцами и людьми, потерявшими питомца»,— говорится в сообщении Минприроды.

Документ доработали с учетом замечаний регионов. По новым нормам муниципалитеты должны установить свои нормативные акты в зависимости от климата и наличия необходимой инфраструктуры.

В сентябре правительство утвердило методические указания по обращению с животными без владельцев. Теперь безнадзорных зверей необходимо отлавливать так, чтобы это не привело к увечьям, травмам или гибели.

Подробнее о правилах отлова — в материале “Ъ” «Правила хорошего отлова».