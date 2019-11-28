На пьедестале народной любви.

Кадр из к/ф «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Легенд футбола много. Лев Яшин — один. В год 90-летия самого знаменитого вратаря в мире — единственного обладателя «Золотого мяча», играющего на этой позиции,— в прокат выходит байопик, максимально охватывающий ключевые вехи жизни футболиста. История, полная любви: к спорту, жизни и к единственной женщине, которая стояла на воротах семейного счастья, пока Яшин играл за «Динамо».

Продюсер фильма Олег Капанец не скрывает: идея снять это кино пришла после речи президента во время прямой линии. «Фильм о таком человеке был бы востребован»,— сказал Владимир Путин, и это стало своеобразным руководством к действию. Сейчас, когда лента уже готова выйти на экраны всей страны, кажется удивительным, что съемочная группа «Яшина» так долго не могла получить от Министерства культуры и Фонда кино финансовой поддержки. Именно нехватка средств стала основной причиной, почему производство картины растянулось на несколько лет. Но «Яшин» — редкий пример долгостроя, который не рухнул под грузом своих проблем, а стал лишь крепче. Совсем как главный герой картины: пережил и всенародную славу, и такую же травлю, но смог вернуться на поле и заслуженно получить свой «Золотой мяч».

Кроме того, немало времени заняло создание сценария. Капанец сразу решил: одобрение семьи Яшина принципиально важно для запуска съемок. Теплый, душевный, но вместе с тем драматичный и насыщенный событиями сценарий лег на стол Валентины Тимофеевны Яшиной, которая уже отказала нескольким кинематографистам, и получил добро. «Я прочитала этот сценарий, пересмотрела старые кадры и подумала: “Если не звезда, то около того”»,— прокомментировала выбор вдова голкипера. А внук Яшина, тренер Василий Фролов, стал тренером и дублером исполнителя главной роли.

Кадр из к/ф «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Но если с реконструкцией ключевых матчей сложностей никаких не было, как быть с личной жизнью персонажа, его характером, его ежедневными поступками? «Для фильма были необходимы какие-то сцены, которых не было в жизни. Место свидания могли изменить, но не историю. Мы договорились с Валентиной Тимофеевной о том, что если это было в характере Льва Ивановича и такое могло теоретически произойти, то она соглашалась со сценой, а если это было не в его характере, то мы от этого отказывались. То есть она допускала отступления от документального образа Яшина, что для художественного кино очень важно»,— пояснил ситуацию режиссер Василий Чигинский. Постановщик и сам не позволил бы исказить историю вратаря-легенды: он болельщик с более чем 30-летним стажем. А значит, пиетет перед фигурой Яшина у него в крови.

Оставалось лишь найти подходящего актера на главную роль. И после долгого кастинга стало понятно: этому фильму нужно новое лицо, а не проверенная звезда. Выбор пал на молодого талантливого выпускника Щукинского училища Александра Фокина. Обладателя так называемой ретровнешности, высокого роста, длинных рук, да и просто хорошей физической формы.

Своего героя Фокин определяет тремя словами: улыбка, надежность, гордость. «Я старался не отделять человека и футболиста в своей роли. Для меня советские люди — добрые, открытые и мужественные»,— с яшинской улыбкой отчитывается актер. «В первую очередь хотелось, чтобы мой персонаж был убедителен на футбольном поле, поэтому старался копировать его пластику, жесты, манеру поведения. Здесь я старался быть максимально на него похожим. В бытовых сценах уже больше фантазировал. Как его мироощущение проецируется на мое, в чем оно схоже, в чем нет. Это непростой, но очень интересный процесс».

А вот на роль жены Яшина, той самой Вали, позвали уже известную яркими киноработами Юлию Хлынину. Легендарный художник по гриму Людмила Раужина при создании внешнего облика Юлии в фильме ориентировалась не только на фотографии, но и на личное восприятие Валентины Тимофеевны. «Светленькая, кудрявенькая и курносая» — так она описала себя. И именно такой Хлынина предстала перед главным цензором картины. «Как мне кажется, мы с ней совпали энергетически»,— резюмирует свое преображение Хлынина.

Кадр из к/ф «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

По-настоящему звездный состав — на втором плане «Яшина»: тренера сыграл Алексей Гуськов. Родителей Яшина на экране воплотили Наталья Суркова и Валерий Афанасьев. Роль другого знаменитого вратаря, Алексея Хомича, исполнил Алексей Кравченко. Андрей Леонов в роли знаменитого спортивного комментатора Николая Озерова. А в образе «антагонистов поневоле» Ян Цапник и Александр Самойленко.

«Лев Яшин. Вратарь моей мечты» снят в форме классического байопика. Здесь житейская драма смешана с динамичной постановкой, романтика и юмор идут рядом с глубокими переживаниями. Острые сюжетные повороты обеспечивает сама жизненная история спортсмена. Как он, такой спокойный, неконфликтный, деликатный в жизни, на поле преображался в знаменитого Черного Паука. А каждый матч, отобранный для реконструкции — спортивный триллер сам по себе. Футбола в картине будет много, потому что отделить Яшина от его ворот, кепки, черного свитера с буквой «Д» на груди невозможно. Но вместе с тем это полноценная человеческая история: о противостоянии внешним обстоятельствам, невероятной любви и о конкретной эпохе с ее подводными камнями. Яркий пример семейного, вдохновляющего и просветительского кино.

Первые зрители на премьере картины уже высказали единодушное мнение: трудно найти более достойного человека, про которого нужно снять кино, чем Лев Яшин.