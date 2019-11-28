Нижегородский парламент одобрил объединение областного центра и Новинского сельсовета

Законодательное собрание Нижегородской области в двух чтениях приняло закон о присоединении Новинского сельсовета к Нижнему Новгороду. Эту инициативу главы областного центра Владимира Панова ранее уже поддержали в нижегородской думе, сельсовете Новинок и земском собрании Богородского района.

Депутаты рекомендовали администрации города объяснить жителям, что дает такое преобразование. Органам местного самоуправления посоветовали утвердить «дорожную карту» для дальнейшего развития поселения.

Объединение муниципалитетов должно помочь решить проблему дольщиков ЖК «Окский берег» и «Новинки Smart City». Они собрали 2 тыс. подписей в поддержку присоединения. Однако жители Новинок остались недовольны тем, что их мнение не учли, и потребовали провести референдум по этому вопросу. Они собрали в поддержку такой идеи 3 тыс. подписей. На митинге вечером 27 ноября активисты попросили отложить процесс присоединения на полгода-год, считая, что с 1 января провести преобразование невозможно.

Анастасия Еремина