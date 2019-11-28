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Виктор Рашников награжден национальной премией «Директор года»

Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников стал лауреатом национальной премии «Директор года», присуждаемой за вклад в развитие системы корпоративного управления.


Церемония вручения высоких наград состоялась 27 ноября в Москве по окончании IX Всероссийского форума по корпоративному управлению. Виктор Рашников в очередной раз вошел в число победителей в номинации «25 лучших председателей советов директоров».

Среди лауреатов премии – еще несколько представителей ММК. Победителями в номинации «50 лучших независимых директоров» объявлены независимые члены совета директоров ПАО «ММК» Тав Морган, Кирилл Левин и Валерий Марцинович.

Директор по корпоративным вопросам и социальным программам ПАО «ММК» Сергей Кривощеков вошел в рейтинг «25 лучших директоров по корпоративному управлению/корпоративных секретарей».

Национальная премия «Директор года» вручается с 2006 года. Ее организаторы – Ассоциация профессиональных директоров и Российский союз промышленников и предпринимателей. Премия является одной из наиболее авторитетных наград в области корпоративного управления в России.

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