В Пермском крае работников управляющей компании осудили условно за гибель пяти человек

Кизеловский суд Пермского края приговорил к условным срокам четырех сотрудников местной управляющей компании «Жилстрой» в гибели пяти жителей многоквартирного дома из-за отравления газом. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, бывшему директору управляющей компании назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно, директору по производству — четырех лет лишения свободы условно, мастеру — двух лет двух месяцев ограничения свободы, контролеру дымовых и вентиляционных каналов — двух лет двух месяцев ограничения свободы. Имена фигурантов не называются.

В марте 2018 года пять жильцов многоквартирного дома на Пролетарской улице в Кизеле умерли в своих квартирах из-за отравления окисью азота. Следователи установили, что в квартирах использовались старые газовые колонки для нагрева воды, а вентиляционные шахты были забиты пылью и мусором. Сотрудники УК «Жилстрой», обслуживающие дом, на допросах рассказали, что вентиляционные шахты в доме они не ремонтировали и не проверяли на протяжении четырех лет.

Константин Стерледев, Пермь