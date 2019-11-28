MINI может перейти на выпуск исключительно электромобилей с 2030 года

Компания MINI с 2030 года может начать выпуск только электромобилей, сообщает Top Gear со ссылкой на главу британского автопроизводителя Бернда Кербера.

«До 2030 года в линейке MINI будут модели как с двигателями внутреннего сгорания, так и с электромоторами. Не могу сказать, что с 2030 года марка начнет выпускать только электромобили, но и исключать этого нельзя», — пояснил господин Кербер.

Напомним, первый серийный электромобиль MINI — хэтчбек Cooper SE — был представлен в июле 2019 года.