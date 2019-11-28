Нефтекомпании России решили дождаться окончания сделки ОПЕК+

Нефтяные компании России будут ждать окончания текущей сделки по снижению добычи ОПЕК+. Обсуждение продолжится в марте, рассказали участники встречи нефтяных компаний с главой Минэнерго Александром Новаком. Ранее сообщалось о планах России потребовать скорректировать квоты и исключить из них добычу газового конденсата.

«Не знаю, какое будет окончательное решение. Думаю, это мнение всех. Весь первый квартал мы будем в сделке, а в марте соберемся»,— сказал журналистам по итогам встречи первый вице-президент ЛУКОЙЛа Равиль Маганов по итогам совещания (цитата по «Интерфаксу»). Глава «Русснефти» Евгений Толочек сообщил о намерении «оставаться в сделке до конца марта».

Господин Новак пока не стал комментировать позицию России по сделке. Он отметил, что это «пока тайна».

Ранее СМИ писали, что Россия намерена обсудить вопрос об изменении своих квот на добычу нефти по сделке с ОПЕК. Reuters утверждает, что в декабре будет подниматься вопрос об исключении из показателя добычи нефти газового конденсата — побочного продукта, который в основном выделяется при добыче газа. Его производство увеличивается при открытии новых месторождений. Это приводит к тому, что Россия не выполняет соглашения с ОПЕК.

Александр Новак подчеркнул, что перерасчеты по газовому конденсату — это важный момент для России. «По конденсату решили еще дополнительно уточнить расчеты сейчас, но в целом для нас это важный момент. Будем по результатам анализа и расчетов, возможно, учитывать»,— сказал министр.

Сделка с ОПЕК+ предполагает сокращение нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года до апреля 2020 года. На долю России приходится 228 тыс. баррелей в сутки.

ОПЕК ожидает роста спроса на энергоносители до 2040 года с 286 млн до 357 млн баррелей в сутки. Весь рост обеспечат страны, не входящие в Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Подробнее читайте в материале “Ъ” «ОПЕК заглянула в будущее».