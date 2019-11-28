Ущерб от «Фабрики продуктов» составил 400 млн рублей

Общая сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды ООО «ПК "Фабрика продуктов ВС"» составила 400 млн руб. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области. Ранее сообщалось, что сумму ущерба предварительно оценивали на сумму свыше 3 млн руб.

Более 1 тыс. жителей Самарской области признаны потерпевшими. Всего поступило 1,5 тыс. заявлений от пострадавших.

По подозрению в организации деятельности по привлечению денег или иного имущества (ч. 1 ст. 172.2 УК РФ) в среду, 27 ноября, была арестована создательница финансовой пирамиды Галина Федотова. «27 ноября 2019 года судом, по ходатайству органов предварительного следствия, обвиняемой изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу»,— говорится в сообщении.

По версии правоохранителей, с мая 2018-го по февраль 2019 года неустановленное лицо от имени ООО «ПК "Фабрика продуктов ВС"» в офисе на ул. Карбышева, 12, под видом получения личных сбережений от пайщиков кооператива принимало от горожан деньги. При этом гражданам предлагалась выплата от 13% до 20% годовых. Использовалась схема, по которой доход выплачивался за счет привлеченных средств других пайщиков. Для создания убедительности работы кооператива гражданам предлагалось участвовать в программах «Рождественская», «Семейная» и «Стабильный доход»

В сообщении уточняется, что из-за особой сложности уголовного дела срок предварительного следствия продлен до 29 февраля 2020 года.

В одном производстве с уголовным делом соединено еще 8 уголовных дел, возбужденных по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение,) и ч.1 ст.172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества).

Алена Смирнова