Арестована создательница финансовой пирамиды «Фабрика продуктов»

Октябрьский районный суд Самары арестовал главу ООО «ПК "Фабрика продуктов ВС"» Галину Федотову. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в «Твиттере». Женщина подозревалась в организации деятельности по привлечению денег или иного имущества (ч. 1 ст. 172.2 УК РФ).

«Вместе с прокуратурой и следствием добивались этого полгода. По делу уже более 1,5 тыс. потерпевших»,— написал депутат.

По версии правоохранителей, с мая 2018-го по февраль 2019 года неустановленное лицо от имени ООО «ПК "Фабрика продуктов ВС"» в офисе на ул. Карбышева, 12, под видом получения личных сбережений от пайщиков кооператива принимало от горожан деньги. При этом гражданам предлагалась выплата от 13% до 20% годовых. Использовалась схема, по которой доход выплачивался за счет привлеченных средств других пайщиков. Сумма нанесенного горожанам ущерба превысила 3 млн руб. Для создания убедительности работы кооператива гражданам предлагалось участвовать в программах «Рождественская», «Семейная» и «Стабильный доход».

Фирма работала в городах Самарской области, а также в Оренбурге, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Нижнем Тагиле, Казани и Ульяновске. Представители кооператива распространяли рекламу в СМИ и на транспорте.

Алена Смирнова