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Фото: Пресс-служба ПАО СК «Росгосстрах»

Филиал «Росгосстраха» в Ростове возглавил Дмитрий Есипов

Директором Ростовского филиала «Росгосстраха» назначен Дмитрий Есипов, сообщает пресс-служба страховой компании.

«В числе моих приоритетных задач — укрепление лидерских позиций «Росгосстраха» на страховом рынке региона, выполнение плановых финансовых показателей, активное развитие добровольных видов страхования, расширение продуктовой линейки и повышение качества клиентского обслуживания и сопровождения бизнеса», — передает пресс-служба слова господина Есипова. 

Господин Есипов родился 28 сентября 1969 года. Окончил Новочеркасский военный институт связи и Московский технический университет связи и информатики.

Занимал руководящие должности в региональных филиалах крупных федеральных страховых компаниях. С 2004 года работал заместителем директора филиала ОАО «МСК». С 2013 года возглавлял филиал компании «ВТБ Страхование» в Ростове.

Дарья Голякова


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