«Нижегородавтодор» отремонтирует кстовские дороги за 440 млн рублей

Закупку Нижегородской области на ремонт участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Кстовском районе Нижегородской области протяженностью 19 км выиграло ООО «Нижегородавтодор» по цене 440,6 млн руб. По информации портала госзакупок, снижение от стартовой цены было сравнительно невелико, составив около 5 млн руб., а второй участник торгов ООО «Эйдос» предложил цену, до копейки совпадающую с предложением победителя. Добавим, что «Нижегородавтодор» также выиграл тендер на ремонт участков дорог в Балахнинском районе и Чкаловске по цене 361,6 млн руб.

По мнению одного собеседников “Ъ-Приволжье” в дорожно-строительной отрасли, это может говорить о том, что участники стали договариваться другу с другом и не обрушивать стартовые расценки, как это было на торгах по другим муниципалитетам Нижегородской области.

Как Нижегородская область разыгрывает аукционы – в материале “Ъ-Приволжье” «Дорожный фонд пошел ва-банк».

Иван Сергеев