В Петербург по электронным визам не пустили 1,4 тыс. иностранцев

Около 1,4 тыс. иностранных граждан, оформивших электронные визы, не смогли пересечь государственную границу РФ. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на данные Пограничного управления ФСБ России по городу и Ленобласти.

Основной причиной отказа во въезде стало неверное оформление анкет на получение электронных виз.

При этом уже 32 тыс. иностранцев смогли посетить Петербург по таким визам.

Напомним, что граждане 53 стран получили возможность оформлять визы через интернет с 1 октября. Такие визы предоставляются бесплатно.