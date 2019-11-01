01 ноября, пятница
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

партнерский проект

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Петербург и Ленобласть по электронным визам за октябрь посетили около 16 тыс. туристов

Около 16 тыс. туристов посетили Петербург и Ленобласть за октябрь. Более 29 тыс. заявок поступило от граждан 50 стран. Наибольшая часть из них приходится на туристов из Прибалтики, Скандинавии, Германии и Франции.

При этом граждане лишь трех стран еще ни разу не подавали заявки на получение электронных виз — Андорры, Ватикана и КНДР.

Напомним, что с 1 октября граждане 53 стран могут оформить электронную визу в Петербург и Ленинградскую область. Электронная виза оформляется иностранным гражданам бесплатно.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Партнерские проекты

Профиль пользователя