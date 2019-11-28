ЕСПЧ коммуницировал жалобу Яна Сидорова на чрезмерный срок содержания под стражей

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу фигуранта «ростовского дела» Яна Сидорова на нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод, выразившееся в необоснованном содержании под стражей выше максимального установленного законом 18-месячного срока, сообщает Amnesty International.

«Пункт 3 ст. 5 Европейской Конвенции по правам человека "Право на свободу и личную неприкосновенность" гласит, что заключенные под стражу должны "незамедлительно доставляться к судье или к иному должностному лицу, наделенному, согласно закону, судебной властью" и имеют право "на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда"», — говорится в сообщении.

Согласно российскому Уголовно-процессуальному Кодексу, предельно допустимый срок содержания обвиняемых под стражей составляет 18 месяцев. По мнению защиты, власти не смогли обосновать необходимость продления меры пресечения Яну Сидорову в виде заключения под стражу в период с 9 ноября 2018 года до 5 марта 2019 года причинами, которые могут считаться надлежащими и достаточными. Лишение свободы в этот период стало произвольным и не отвечало критерию «разумности».

Коммуницируя жалобу Яна Сидорова, ЕСПЧ указал, что вопросы, поднимаемые в жалобе, неоднократно являлись предметом рассмотрения суда. Суд дал России время до 19 февраля 2020 года, чтобы представить свои возражения.

Напомним, Яна Сидорова задержали вместе с Владиславом Мордасовым 5 ноября 2017 года, когда они вышли к зданию правительства Ростовской области с двумя плакатами:«Верните землю погорельцам» и «Правительство в отставку». На площади их задержали сотрудники полиции. Также в этот день в переулку неподалеку от площади был задержан 18-летний Вячеслав Шашмин. У молодых людей не было при себе опасных или запрещенных веществ. Позже следователи установили, что все трое были участниками Telegram-чат «Революция 05/11/17 Ростов-на-Дону», в отношении задержанных возбудили уголовное дело.

Как писал „Ъ-Юг“ ранее, в октябре их осудили за покушение на организацию массовых беспорядков и участие в них (ч. 3 ст. 30, ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ). Ростовский областной суд 4 октября назначил Владиславу Мордасову шесть лет семь месяцев колонии строго режима, Яну Сидорову — шесть лет шесть месяцев колонии строгого режима, еще одному фигуранту дела Вячеславу Шашмину — три года условно.

Апелляционную жалобу на приговор Яну Сидорову и Владиславу Мордасову 10 декабря рассмотрят в Южном окружном военном суде.

Дарья Голякова