Исполнительный директор НПО «Искра» встретился с молодыми специалистами

В настоящее время НПО ориентировано на эффективную адаптацию молодежи, внедрение модели корпоративных компетенций наряду с наставничеством для формирования кадрового резерва будущих руководителей.

Напомним, в 2019 году НПО трудоустроило 26 выпускников ПНИПУ и Пермского машиностроительного колледжа.

ПАО «НПО «Искра» основано в 1955 году для разработки и создания образцов ракетной техники. В настоящее время ПАО имеет статус федерального научно-производственного центра, является одним из крупнейших промышленных предприятий России.

С 2014 года «Искра» является дочерним предприятием Объединенной ракетно-космической корпорации. Производит двигатели для ракетно-космической отрасли. В последние годы НПО «Искра» осваивает производство гражданской продукции для нужд топливно-энергетического комплекса.