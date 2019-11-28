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Исполнительный директор НПО «Искра» встретился с молодыми специалистами

21 ноября в НПО «Искра» состоялся День молодого специалиста. Сотрудники встретились с исполнительным директором ПАО НПО «Искра» Дмитрием Сыровым, который рассказал им о социальном лифте компании и возможностях для карьерного роста. Господин Сыров призвал молодых сотрудников чаще давать обратную связь, выступать с рационализаторскими предложениями относительно производственных и организационных процессов.

В настоящее время НПО ориентировано на эффективную адаптацию молодежи, внедрение модели корпоративных компетенций наряду с наставничеством для формирования кадрового резерва будущих руководителей.

Напомним, в 2019 году НПО трудоустроило 26 выпускников ПНИПУ и Пермского машиностроительного колледжа.

ПАО «НПО «Искра» основано в 1955 году для разработки и создания образцов ракетной техники. В настоящее время ПАО имеет статус федерального научно-производственного центра, является одним из крупнейших промышленных предприятий России.

С 2014 года «Искра» является дочерним предприятием Объединенной ракетно-космической корпорации. Производит двигатели для ракетно-космической отрасли. В последние годы НПО «Искра» осваивает производство гражданской продукции для нужд топливно-энергетического комплекса.

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