Ростехнадзор не выявил нарушений на станции «Газпрома» в день отравления газом в Ваде

Оборудование газораспределительной станции (ГРС) «Вад», находящейся в ведении ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», работало исправно 25 ноября, в день отравления газом 45 человек в местной школе. Об этом компания сообщает со ссылкой на заключение Волжско-Окского управления Ростехнадзора.

Причиной отравления газом в вадской школе, по версии нижегородского управления СК РФ, является выброс примеси для определения запаха газа (одоранта) на ГРС «Вад». По информации единой диспетчерской службы района, в тот день на станции продували фильтры, когда произошел выброс. «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в тот же день сообщил, что никаких работ на станции проводилось, она работает в штатном режиме.

Специалисты Ростехнадзора подтвердили, что 25 ноября на ГРС не проводились работы по сливу одоранта в емкость, заправка одорантом не осуществлялась. Не были обнаружены и отказы в работе оборудования или ошибки персонала. Представители ведомства осмотрели на станции узлы одоризации и подогрева газа, емкости для хранения и установили, что технически все оборудование исправно.

«Газпром трансгаз НН» настаивает, что работа ГРС не могла стать причиной отравления газом, указывая еще и на расстояние в 2,2 км между школой и станцией, а также на направление ветра: «25 ноября в период с 9:00 до 12:00, по данным ближайшей метеостанции, наблюдался штиль с переходом в юго-западный ветер скоростью до 4 м/с. То есть, ветер дул по направлению от школы в сторону ГРС. Газ в два раза легче воздуха, поэтому, по законам физики, сразу поднимается в верхние слои атмосферы. Соответственно, ветер даже теоретически не мог бы донести запах одоранта от ГРС до школы». Все подтверждающие материалы компания направила в Следственный комитет.

Подробнее о происшествии – в материале “Ъ-Приволжье” «В Ваду запахло газом».

Анастасия Еремина